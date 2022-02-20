التعليم : نسب الحضور في المدارس عالية اليوم

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة منتظمة الان في جميع المدارس، ولا صحة لكل ما نشر عن تعطيل الدراسة في المدارس اليوم لسوء الاحوال الجوية .

وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن نسب حضور الطلاب في جميع مدارس الجمهورية عالية اليوم ، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتسجيل الغياب حيث لم ولن يتم رفع الغياب في المدارس خلال الترم الثاني لتحقيق الانضباط المطلوب.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : أنه لا مجال لـ تعطيل الدراسة في المدارس خلال الترم الثاني إلا اذا رأت الدولة المصرية من خلال لجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء وجود ظروفا اضطرارية تستدعي تعطيل الدراسة في المدارس حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين من اي ظروف وبائية خطيرة في مصر .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للاحوال الجوية فوقا لما اكدته هيئة الارصاد الجوية الوضع لا يستدعي تعطيل الدراسة في المدارس ، حيث أكدت الارصاد الجوية أن الطقس في مصر اليوم مستقر حيث تتراوح العظمى من 20 درجة لـ 21 درجة مئوية خلال فترات النهار .

كما نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بـ تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية، مؤكدا أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن

وشهدت الفترة الأخيرة، انتشار عدد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، بهدف إثارة البلبلة، وتتعلق جميعها بـ العملية التعليمية.

تعطيل الدراسة غداً الأحد

وحرص مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني - على نفى كل هذه الشائعات، التي كانت ترتبط الغالبية العظمى منها بـ المناهج الدراسة، وإجازة نصف العام، وإلغاء الفصل الدراسي الثاني، بسبب زيادة إصابات كورونا وغيرها من الشائعات المنتشرة على العملية التعليمية.

وفي التقرير التالي يعرص لكم موقع "صدى البلد" الإخباري، بعض الشائعات التي انتشرت حول العملية التعليمية وتم نفي جميعها من قبل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بـ تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُشيرةً إلى بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2022 ببعض المدارس على أن يتم استكمال بدء الدراسة غداً بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة التربية والتعليم - على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مهيبةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ولفتت: "في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])".

ونفى مجلس الوزراء الخميس الماضي، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار رسمي يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه "لا صحة لتحديد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه "من المقرر عقد مؤتمر صحفي خلال ايام ، للإعلان بشكل رسمي عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021 /2022".

وناشدت الوزارة، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي نفس السياق، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان الترم الثاني سيكون منتظما دراسيا في المدارس ، مشيرا إلى أن جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، استعدت منذ فترة للدراسة، من خلال تعقيم المدارس ودورات المياه، لحماية الطلاب من متحور "أوميكرون".

وأوضح شوقي ، أن شائعات تعطيل الدراسة او تأجيلها في الترم الثاني في المدارس، شائعات سخيفة، الغرض منها تشتيت أولياء الأمور والطلاب، مشددا على أن الوزارة لديها إجراءات صارمة سيتم تنفيذها في جميع المدارس، لمواجهة متحور كورونا، أوميكرون".

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