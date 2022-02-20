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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عفاف مصطفى تروى تفاصيل معاناة التصوير فى الشتاء

عفاف مصطفى
عفاف مصطفى

نشرت الفنانة عفاف مصطفى ، صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، وذلك من كواليس مسلسلها “أحلام سعيدة”، والتي تكشف عن معاناتها فى التصوير حيث ترتدى ملابس صيفيه فى عز الشتاء. 

وقالت عفاف مصطفى : “الصورة دي دلوقتي في اللوكيشن.. مطبقين من امبارح منمناش، ولابسين صيفي في عز الثلج، متطلبات توقيت الحدث، عشان نعمل لكم مسلسل حلو لرمضان يسعدكم، صباحكم خير وسعادة يارب”. 

وسبق أن شاركت عفاف مصطفى، جمهورها بصورة عبر صفحته على فيسبوك تعلن فيه عن مشاركتها فى مسلسل “احلام سعيدة” مع الفنانة يسرا مؤكدة على ان دورها مختلف وجديد عن الأعمال والادوار التى قدمتها من قبل. 

كما تشارك عفاف مصطفى، فى رمضان المقبل من خلال مسلسل بعنوان “اولاد عابد” والذى يشارك فى بطولته كل من محمد رياض وفراس سعيد وسما إبراهيم.

عفاف مصطفى ومسلسل فيلا 101 

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها في ذراعها وكتفها، أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل فيلا 101.

وكتبت عفاف مصطفى ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أشكو من آلام في ذراعي بسبب خطأ من زميل زقني من شهر فات دون قصد في مشهد فوقعت عليه، ومبقاش العلاج بيعمل مفعول مع تقدم السن، دي مش إصابة عمل؟ أحاسب مين هنا الممثل ولا مين".

تفاصيل إصابه عفاف مصطفى

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، في تصريح خاص لصدى البلد" عن تفاصيل إصابتها في ذراعها وكتفها، أثناء تصوير مسلسل "فيلا 101".

وقالت عفاف مصطفى :" تحسنت الحمد لله بشكل كبير وأصبحت أحرك ذراعي بشكل طبيعي ولكن توجد بعض الآلام الخفيفة ".

زميلي دفعني أحاسب مين.. عفاف مصطفى تستغيث بعد إصابتها في ذراعها وكتفها

زميلي زقني واتصبت في دراعي.. عفاف مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

وأضافت: "الفنان علي الطيب لم يقصد دفعي وسقوطي ولكن اندمح في المشهد وبكى بعد سقوطي ، وأنا مش زعلانه منه".

كما كتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الشخصي في موقع "فيس بوك"، قائلةً: "اندمج الممثل في الأداء أمامي وزقني دون قصد منه ووقعت على الأرض، وأصيب كتفي وذراعي وإيدي كنت بتألم من إمبارح، كنت يا دوب أول يوم تصوير ليه في مسلسل "فيلا 101"، ضريبة حب المهنة".

مسلسل "فيلا 101" من تأليف وإخراج ممدوح زكي، وبطولة محمد نجاتي وهاجر الشرنوبي ومنة عرفة وأحمد عبد الله محمود ووفاء قمري، علماً أن التفاوض جارٍ حالياً مع عدد من النجوم الذين من المقرر أن يظهروا كضيوف شرف في المسلسل، وأبرزهم أحمد بدير ومحمد محمود وهالة فاخر وأحمد تهامي.   

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