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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: دراسة إنشاء وحدة خاصة بأندية السكان

صدى البلد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بدراسة إنشاء وحدة خاصة بأندية السكان والتى يبلغ عددها 195 بالاضافة  لسرعة التوسع فى انشاء أندية جديدة بمراكز الشباب ليصل عددها الى 400 ناد، وذلك لتحقيق الاستمرارية والاستدامة فى التعاون بين الوزارة والصندوق. 

 

وطالب أيضا بضرورة عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى منظمات وبرامج الأمم المتحدة فى اطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء.

وكان  أشرف صبحي التقي فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، لبحث تعزيز التعاون المشترك في الفترة المقبلة.
 

تناول اللقاء استعراض مستجدات التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال أندية السكان ومشروعات الفنون المجتمعية، كما تناول اللقاء بحث آليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التي أعدتها الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع المصري، والتوسع في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التي تدعم الشباب والنشء في برامجهم المختلفة، انطلاقاً من الدور الوطني والذي يعود بالنفع على المجتمع في شتي المجالات.
 

عبر "صبحي" عن تقديره الكبير للجانبين وجهودهما الكبيرة والدؤوبة في مصر، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مختلف البرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام.

 

 

 

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