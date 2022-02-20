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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تأجيل إطلاق تطبيق دونالد ترامب شبيه تويتر حتى مارس

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أدرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التطبيق الخاص بـ شبكته الاجتماعية القادمة والتي تسمى تروث سوشل Truth Social، في أحد متاجر التطبيقات الإلكترونية مع تاريخ إطلاق "متوقع" في 21 فبراير المعروف بـ "يوم الرؤساء"، ولكن يبدو أن شبيه “تويتر” سيتأخر إطلاقه عن الموعد المقترح.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تطبيق "تروث سوشل" الذي روج الرئيس السابق دونالد جيه ترامب، لإطلاقه لعدة أشهر، بأنه منصة يمكن أن تزدهر فيها حرية التعبير دون القيود التي تفرضها عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وتويتر، قد تم تأجيل إطلاقه حتى شهر مارس القادم.

 

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تطبيق دونالد ترامب شبيه تويتر سينطلق في مارس

واستنادا إلى لقطات الشاشة الموجودة على متجر آبل App Store، يبدو أن تطبيق Truth Social الخاص بـ دونالد ترامب، سيكون مشابها تماما لموقع “تويتر” الأمريكي، والذي كان الشبكة الاجتماعية المفضلة للرئيس المنتهية ولايته، قبل أن يتم حظره نهائيا من استخدام المنصة في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وسيكون تطبيق Truth Social المحاولة الثانية لـ دونالد ترامب لإنشاء نوع من النظام الأساسي للتواصل الاجتماعي، حيث أطلق في شهر مايو الماضي، مدونة ولكن تم إغلاقها في أقل من شهر، بينما يتم تطوير التطبيق الجديد بواسطة “مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)”، وهي شركة إعلامية تابعة لـ ترامب، ويديرها النائب السابق للولايات المتحدة ديفين نونيس.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن التطبيق الرائد الذي سيتم إطلاقه قريبًا، يواجه بعض مشاكل التطوير، فقد تم طرحه بالفعل على حوالي 500 من مختبري الإصدار التجريبي، وتشير التقارير إلى أن ترامب هو أحد مختبري الإصدار التجريبي لـ Truth Social وقد نشر أول مشاركة له.

وعلى الرغم من أن ترامب لا يزال لا يمكنه مشاركة معلومات حول منصته الجديدة على موقع تويتر، نظرا لحظره من استخدام موقع التدوينات، إلا أن دونالد ترامب الابن الذي لا يزال يتمتع بامتيازات استخدام منصة Twitter، قام بمشاركة تغريدة تحوى لقطة شاشة لأول منشور Truth Social على تويتر، قائلا "استعد سيراك رئيسك المفضل قريبا".

وكان لحساب ترامب الجديد على منصة Truth Social حوالى 317 متابعا حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، بينما كان يملك ترامب 88 مليون متابعا على حسابه على تويتر قبل حظره، وما يقرب من 35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على إنستجرام.

جدير بالذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، قد فرضت حظرا على حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب، في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. 

وعن الاشتراك بتطبيقه الجديد، قال ترامب في شهر نوفمبر الماضي، إنه سيتعين على من يرغب بفتح حساب على منصة "تروث سوشل" أن يتلقى منه "دعوة" بعد أن يسجل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، وخلال الربع الأول من عام 2022 سوف يصبح التسجيل متاحا أمام الجميع.

تطبيق Truth Social على متجر آبل آب ستور
دونالد ترامب تروث سوشل TRUTH Social شبيه تويتر تطبيق Truth Social

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