وزير الاتصالات عن حياة كريمة: مشروع غير مسبوق في مصر والعالم كله.. فيديو

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حياة كريمة مشروع غير مسبوق في مصر والعالم كله، لأنه يخدم مايقرب من 60 مليون مواطن مصري، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات تساهم بالعمل في مشروع حياة كريمة من خلال 4 محاور.

وأضاف “طلعت” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يامصر” والمُذاع على فضائية" الأولى المصرية"، أن المحور الأول هو البنية التحتية المعلوماتية من خلال توصيل كوابل الألياف الضوئية لكل في كل قرية من قرى حياة كريمة ، فنتحدث عن أكثر من 3.5 مليون منزل في المشروع بمراحله الثلاثة.



واستطرد، أن مصر عندما فكرت في توفير حياة كريمة للمواطنين لم تقتصر فقط على توفير الصرف الصحي والمياه والكهرباء فقط وإنما ضمت الإنترنت الفائق السرعة ضمن المرافق التي يتطلبها المواطن المصري لكي يحيى حياة كريمة.



ولفت إلى، أن المحور الثاني هو أبراج المحمول، حيث تسعى الوزارة لإقامة أكثر من 1000 برج محمول لتحسين التغطية لهذه الخدمة ، وبالنسبة للمحور الثالث فهو توفير مكاتب البريد، والمحور الرابع يتعلق بالتنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية في قرى حياة كريمة .

