رفع المناعة.. كل ما تريد معرفته عن تقوية دفاعات جسمك

قد يبحث الكثير عن طرق رفع مناعة الجسم وتقوية دفاعات الجسم ضد كورونا ونستعرض لكم مشروبات وكل وطرق رفع المناعة.



مشروبات تقوي المناعة

قد يعتمد الكثير من الأشخاص علي مشروبات تقوي المناعة بدلا من الأدوية والفيتامينات ولذلك يمكنك أن تتعرف علي قائمة بمشروبات تقوي المناعة.

١.الشاي الأخضر

يحتوي كل من الشاي الأخضر والأسود على مادة الفلافونويد ، وهي نوع من مضادات الأكسدة. حيث يتفوق الشاي الأخضر حقًا في مستوياته من (EGCG) ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى.

أظهرت الدراسات أن EGCG يعزز وظيفة المناعة. عملية التخمير التي يمر بها الشاي الأسود تدمر الكثير من EGCG.

من ناحية أخرى ، الشاي الأخضر مطهو على البخار وليس مخمرًا ، لذلك يتم الحفاظ على EGCG.

يعتبر الشاي الأخضر أيضًا مصدرًا جيدًا للحمض الأميني L-theanine . قد يساعد L-theanine في إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم في الخلايا التائية.

٢. الزنجبيل

الزنجبيل هو افضل مشروبات تقوي المناعة حيث انه اقوي عنصر يلجأ إليه الكثيرون لرفع المناعة ضد الأمراض .

قد يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب ، مما قد يساعد في تقليل التهاب الحلق والأمراض الالتهابية. قد يساعد الزنجبيل في علاج الغثيان أيضًا.

في حين أنه يستخدم في العديد من الحلويات الحلوة ، فإن الزنجبيل يحمل بعض الحرارة

قد الزنجبيل أيضاتقليل الآلام المزمنة ربما تمتلك حتىخصائص خفض الكوليسترول.

مشروب الكركم

قد تعرف الكركم كمكون رئيسي في العديد من أنواع الكاري. كما تم استخدام هذا التوابل الصفراء الزاهية والمر لسنوات كمضاد للالتهابات في علاج كل من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي .

حيث أن التركيزات العالية من الكركمين ، والتي تمنح الكركم لونه المميز ، يمكن أن تساعد في تقليل تلف العضلات الناجم عن التمارين الرياضية. يعد الكركمين كمعزز للمناعة (بناءً على نتائج الدراسات التي أجريت على الحيوانات ) ومضاد للفيروسات .



فيتامينات لتقوية المناعة

اكل يقوي المناعة

إذا كنت تحاول تفادي الأمراض المختلفة يمكن أن تعتمد علي اكل يقوي المناعة مثل :

البروكلي

البروكلي ، المليء بالفيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى الألياف والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى ، من أصح الخضروات التي يمكنك وضعها في طبقك حيث أنه أفضل اكل يقوي المناعة

المفتاح للحفاظ على قوتها هو طهيها بأقل قدر ممكن - أو الأفضل من ذلك ، عدم طهيها على الإطلاق.

أن التبخير هو أفضل طريقة للحفاظ على المزيد من العناصر الغذائية في الطعام.

السبانخ

صنفت السبانخ أولى قائمة أكل يقوي المناعة لأنها غنية بفيتامين ج - إنها مليئة أيضًا بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين ، والتي قد تزيد من قدرة أجهزة المناعة لدينا على مكافحة العدوى.

على غرار البروكلي ، يكون السبانخ أكثر صحة عندما يتم طهيه بأقل قدر ممكن بحيث يحتفظ بمغذياته. ومع ذلك ، فإن الطهي الخفيف يجعل من السهل امتصاص فيتامين أ ويسمح بإطلاق العناصر الغذائية الأخرى من حمض الأكساليك ، وهو مضاد للمغذيات.

المحار

يحتوي المحار علي فيتامين الزنك وقد لا يحظى الزنك بنفس القدر من الاهتمام مثل العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى ، لكن أجسامنا بحاجة إليه حتى تعمل الخلايا المناعية

تشمل أنواع المحار التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك ما يلي:

المحار

سلطعون

سرطان البحر

بلح البحر

الدجاج

قد يساعد الحساء في تقليل الالتهاب ، مما قد يحسن أعراض الزكام.

تحتوي الدواجن ، مثل الدجاج والديك الرومي ، على نسبة عالية من فيتامين ب 6 . يحتوي حوالي 3 أونصات من لحم الديك الرومي الخفيف أو لحم الدجاج

ما يقرب من الثلث من الكمية اليومية الموصى بها من B-6.

فيتامين ب 6 لاعب مهم في العديد من التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الجسم. كما أنه حيوي لتكوين خلايا دم حمراء جديدة وصحية .

تحتوي المرق أو المرق المصنوع عن طريق سلق عظام الدجاج على الجيلاتين والكوندرويتين وعناصر غذائية أخرى مفيدة لشفاء الأمعاء والمناعة.

اللوز

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من نزلات البرد ومكافحتها ، فإن فيتامين (هـ) حيث مضادات الأكسدة القوية هذه هي مفتاح نظام المناعة الصحي.

إنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، مما يعني أنه يتطلب وجود الدهون حتى يتم امتصاصها بشكل صحيح. المكسرات ، مثل اللوز ، مليئة بالفيتامينات وتحتوي أيضًا على دهون صحية.

الكبار بحاجة لفيتامين هـ كل يوم.

ويقدم نصف كوب من اللوز ، أي حوالي 46 حبة لوز كاملة مقشرةحوالي 100 بالمائة من الكمية اليومية الموصى بها.



فواكه ترفع المناعة



قد يساعد تغذية جسمك بأطعمة معينة في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك ونقدم لكم فواكه ترفع المناعة وهي :

يتجه معظم الاشخاص إلى فيتامين سي بعد إصابتهم بنزلة برد وتناول فواكه ترفع المناعة هذا لأنه يساعد في بناء نظام المناعة لديك.

يُعتقد أن فيتامين سي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ، والتي تعتبر أساسية في مكافحة العدوى.

تحتوي جميع ثمار الحمضيات تقريبًا على نسبة عالية من فيتامين سي. مع وجود مثل هذا التنوع للاختيار من بينها ، من السهل إضافة ضغط من هذا الفيتامين إلى أي وجبة.

ثمار الحمضيات الشعبية:

جريب فروت

البرتقال

اليوسفي

الليمون

البابايا

فاكهة محملة بفيتامينات لرفع المناعة و الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي في ثمرة واحدة متوسطة الحجم.

تحتوي البابايا أيضًا على إنزيم هضمي يسمى غراء له تأثيرات مضادة للالتهابات.

تحتوي البابايا على كميات مناسبة من البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك ، وكلها مفيدة لصحتك العامة.

كيوي

مثل البابايا ، الكيوي مليء بشكل طبيعي بعدد كبير من العناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين سي.

يعزز فيتامين سي خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى ، بينما تحافظ العناصر الغذائية الأخرى في الكيوي على عمل باقي أجزاء الجسم بشكل صحيح.





كيف ترفع المناعة في الجسم

قد تحتاج الي بعض الإرشادات للتعرف كيف ترفع المناعة في الجسم وذلك باتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة هو أفضل خطوة فردية يمكنك اتخاذها نحو الحفاظ بشكل طبيعي على عمل نظام المناعة لديك بشكل صحيح.

يعمل كل جزء من أجزاء جسمك ، بما في ذلك الجهاز المناعي ،عند دعمه باستراتيجيات الحياة الصحية مثل:

لذلك إذا كنت تحاول تعرف كيف ترفع المناعة في الجسم اتبع هذه النصائح

لا تدخن.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

اتمرن بانتظام.

حافظ على وزن صحي.

إذا كنت تشرب الكحوليات ، لا تشرب إلا باعتدال.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

اتخذ خطوات لتجنب العدوى ، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

حاول تقليل التوتر.

ابق على اطلاع بجميع اللقاحات الموصى بها. تعمل اللقاحات على تنشيط جهاز المناعة لديك لمحاربة الالتهابات قبل أن تترسخ في جسمك.



المصادر

Health line

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