إنشاء حاضنة ابتكارية تربوية وتكنولوجية بجامعة الاسكندرية بدعم 5.5 مليون جنيه

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عقود إنشاء حاضنة إبتكارية تربوية وتكنولوجية وتعليمية بجامعة الاسكندرية، وذلك فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبدعم مالى قدره 5 ملايين و525 ألف جنيه.

اقرأ أيضا:

الآثار الغارقة في الإسكندرية... عالم سحري خلاب في قاع البحر المتوسط (شاهد)



وتعد حاضنة PILOT إضافة جديدة لباقة حاضنات برنامج "انطلاق" التى وصل عددها حتى الآن إلى 48 حاضنة فى شتى المجالات، وتم مراعاه توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم اكبر قاعدة من المستفيدين.



وأكد الدكتور قنصوه أن جامعة الاسكندرية تولي أهمية خاصة للإبتكارات وريادة الأعمال لربط الجامعة بالصناعة وسوق العمل مما يسفر عن تحويل الأبحاث إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة والاقتصاد، كما تعمل جامعة الاسكندرية على دعم وتحفيز المبتكرين والموهوبين من شباب طلابها وخريجيها والعاملين بها، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية.



وتهدف الحاضنة الي:.

- تمويل 15 مشروعاً في مجال الإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم بمبلغ يصل الى 200 الف جنية لكل مشروع لتحويله إلى شركة ناشئة.

- تقديم الدعم الفني والإستشارات للشركات الناشئة في مجال الإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم.

- نشر ثقافة ريادة الأعمال بشكل عام وريادة الاعمال المتعلقة بالإبتكارات التربوية على وجه الخصوص داخل المجتمع الجامعي.

- تقديم برامج تدريبية متميزة في مجال ريادة الأعمال لرواد الأعمال داخل وخارج المجتمع الجامعي.



وسوف تستمر أعمال الحاضنة بتمويل من المشروع طيلة ثلاث سنوات علي أن تستمر الحاضنة بعد ذلك مدعومة بموارد اخرى بعد نهاية المشروع لخدمة المجتمع الجامعى خاصة والمجتمع بشكل عام.