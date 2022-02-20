الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية يومي الأربعاء والخميس المقبلين|فيديو

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار حالة الطقس، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضحت الدكتورة "منار غانم"، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الأخبار"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن طقس اليوم معتدل الحرارة على الوجه البحري، ودافئ على جنوب البلاد، ومع غياب أشعة الشمس تقل درجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة ، أفادت "غانم"، أن الطقس سيشهد استقرارًا، وسطوعًا ملحوظًا في أشعة الشمس، منوهة: "استقرار اليوم في الطقس وارتفاع درجات الحرارة عن أمس بمعدل 4 درجات مئوية".

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الظاهرة المسيطرة اليوم على حالة الطقس ، هي الشبورة المائية ، وتتلاشى بقبة اليوم مع سطوع أشعة الشمس .

وتابعت : الأربعاء القادم ستعود حالة عدم الاستقرار في الطقس ، بسبب منخفض جوي، مسترسلة: " المناطق الساحلية ضمن أكثر المدن التي تتأثر بحالة عدم الاستقرار " .

تشهد الأحوال الجوية اعتبارا، من غد الاثنين ، استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث تنحصر فرص الأمطار على كافة المحافظات ، ويعود للأجواء المعتدلة المصحوبة بارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأثنين



وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس غدا، فإنه يكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وعن حالة الطقس غدا، ليلا، يظل شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 21 للعظى والصغرى 8

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11