تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في مؤتمر وزارة الشباب للتعريف بـ «فن إدارة الحياة»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، في المؤتمر الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة للتعريف بأنشطة مكتب «فن إدارة الحياة»، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشباب والإعلاميين.

وتهدف وزارة الشباب والرياضة، من إنشاء مكتب «فن إدارة الحياة»، إلى تقديم البرامج والأنشطة المختلفة للتوعية بشأن طرق التفكير الإيجابي بين الموظفين بالوزارة والهيئات التابعة لها والشباب من مختلف المحافظات المصرية، ولتنفيذ حزمة من الأنشطة و المحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة التي تركز على صقل الإمكانيات الخاصة بالازدهار المهني والشخصي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، فضلا عن تعلم كيفية التحكم في ضغوط العمل وإدارة التوتر و القلق وإدارة الوقت وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية و الوظيفية وذلك بغرض تعظيم الاستفادة من أوقات العمل والدراسة فضلا عن ضمان جودة الخدمة المقدمة والفاعلية و الاستجابة وتطوير مهارات الاستماع.

كما يهدف إنشاء المكتب أيضا إلى تبني السعادة كأسلوب حياة وغرس وتعزيز القيم الإيجابية في مختلف فئات المجتمع وتدريب الموظفين في جميع الوزارات على الإيجابية و تطوير الذات ورفع المستوى الاجتماعي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وللحد من الفساد و الإدمان وترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية الوظيفية لدى منتسبيها إيماناً منها بأن سعادة الموظف ترتبط بشكل وثيق بإنتاجيته في العمل، الأمر الذي ينعكس وبشكل مباشر على سعادة المتعاملين.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائب محمد تيسير مطر، والنائب إيمان الألفي والنائبة هادية حسني والنائب محمد طارق أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد السباعي والنائب محمد عمارة والنائبة راجية الفقي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكذلك أحمد البشبيشي ومؤمن السيد ونيرمين مصطفى وعلي هلال ومي مبروك ومصطفى الجمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

