أخبار التعليم | طابور وإذاعة وتحية علم.. 10 صور ترصد انتظام الدراسة في المدارس...عضو الفريق البحثي: ديناصورات الصحراء الشرقية بوزن 900 كجم وطول 5 أمتار

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



طابور وإذاعة وتحية علم.. 10 صور ترصد انتظام الدراسة في المدارس

تنتظم الدراسة في جميع مدارس الجمهورية مع انطلاق الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

رئيس جامعة بني سويف: تنظيم لقاءات مع سفراء دول عربية وإفريقية لجذب الوافدين

وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، علي تنظيم عدد من اللقاءات مع سفراء عدد من الدول العربية والإفريقية خلال الشهر القادم لجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين والتعريف ببرامج الجامعة المتميزة ومواردها البشرية وإمكاناتها من المعامل والمختبرات، ومناقشة ما أثمرت عنه الاجتماعات التي تمت مع الملحق الثقافي لدول المغرب والجزائر وفلسطين والبحرين وتونس،

بحضور 767 طالبًا.. رئيس جامعة بني سويف: انعقاد الاختبارات الإلكترونية لكليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، انعقاد الامتحانات بكليات الطب والعلاج الطبيعي والتمريض للفصل الدراسي الأول طبقاً لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بحضور 767 طالبا فى 5 مقررات، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات ووفق توجيهات القيادة السياسية بتطبيق القطاع الطبى كمرحلة أولى، حيث تعد جامعة بنى سويف من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التى تطبق الاختبارات الإلكترونية عبر المنظومة التى دشنها المجلس الأعلى للجامعات.

بدء تسليم الاستمارات الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة.. اعرف الاوراق المطلوبة

أعلنت المدارس الثانوية العامة لطلابها ، بدء استلام استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 "الالكترونية" من الطلاب في المدارس من اليوم الاحد 20 فبراير 2022 .

عضو الفريق البحثي: ديناصورات الصحراء الشرقية بوزن 900 كجم وطول 5 أمتار

كشف الدكتور وليد جمال كساب الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا أحد أعضاء الفريق البحثي مكتشف آثار أقدام الديناصورات بالصحراء الشرقية، عن نوع الديناصورات التى كانت موجودة.

الوكالة المصرية: تعاون مع نيجيريا في استخدام تكنولوجيا وعلوم الفضاء

أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، أن هناك تنسيقا بين مصر ونيجيريا من خلال القنوات الرسمية ووزارة الخارجية وعبرالاتصال المباشر مع وكالة الفضاء النيجيرية، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاق تعاون بين البلدين ن المزمع بين البلدين في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

عميد صيدلة حلوان: الكلية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن الكلية قد بدأت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021 / 2022 (الترم الثاني) حيث انتظمت الدراسة في أول أيامها أمس، حيث شهدت الكلية أقبال كبير من قبل الطلاب فى اليوم الثانى من أيام الترم الثاني .

آداب القاهرة: فتح باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا اليوم

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد فتح باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا ماجستير والدكتوراة.

التقديم في يوليو.. 7 معلومات عن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مشترك لـ إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023.



عميد تجارة جامعة حلوان: انتظام الدراسة بشكل طبيعي داخل الكلية

بدأت الجامعات و المعاهد المصرية يوم أمس السبت أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني(الترم الثاني) للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من كورونا حرصا علي سلامة الطلاب و العاملين .

افتتاح فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات

انطلقت فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، اليوم الأحد، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تنظمه جامعة الجلالة، بمُشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

رئيس جامعة بنى سويف: انتظام الدراسة بالكليات والمعاهد مع بداية الترم الثاني

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال الطلاب والبالغ عددهم 86 ألف طالب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم.

جامعة عين شمس تكشف كواليس تصحيح ورصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت الدكتورة إيمان عبد العظيم، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 3/2/2022م، وتم تصحيح ورصد النتائج أثناء الامتحانات بشكل يومي لكل امتحان ، وتم إعلانها في الأسبوع الأول من الاجازة إلكترونيا ، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس، من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

التعليم العالي: الجامعات الأهلية تعكس فكرة التحول الرقمي وربط العلم بالصناعة

قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن هناك دور لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ربط الصناعة بالتعليم، عن طريق أسس علمية وتقديم التدريب في أنشطة مُختلفة للارتقاء بالمستوى التعليمي، مما ينعكس على الاقتصاد والصناعة وتطوير الفكر.

محافظ بورسعيد محذرا أولياء الأمور: الدروس الخصوصية تجارة بالعلم

حذر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أولياء الأمور من ظاهرة الدروس الخصوصية كونها تجارة بالعلم وليست تحصيل مواد تعليمية.

رغم شائعات تعطيل الدراسة ..التعليم : نسب الحضور في المدارس عالية اليوم

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة منتظمة الان في جميع المدارس، ولا صحة لكل ما نشر عن تعطيل الدراسة في المدارس اليوم لسوء الاحوال الجوية .

جامعة حلوان : تنسيق لاختبارات محو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجا

شاركت جامعة حلوان للمرة الرابعة والخامسة على التوالي في التنسيق للاختبارات الفورية لمحو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.