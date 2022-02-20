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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة: فتح باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا اليوم

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد فتح باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا ماجستير والدكتوراة.

 

وقال الدكتور شريف شاهين، إنه تم فتح باب الالتماسات على نتائج طلاب الدراسات العليا ماجستير ودكتوراة بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الاحد القادم 28 من فبراير الجارى. 

 

وكان قد كشف  الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن سبب تحويل أول أسبوع فى الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 أونلاين.

 

وقال الدكتور شريف شاهين في تصريح لـ صدى البلد : جاء هذا القرار نظرًا لأعمال الحفر المحيطة بالمباني، مشيرا إلى أنه فى حالة الانتهاء الخميس من تلك الإصلاحات سيتم الإعلان بالعودة للحضور المباشر.

 

وتابع “شاهين” فضلاً عن سياستنا في الحفاظ على التواصل الالكتروني بين الأساتذة والطالب في كافة المقررات الدراسية عبر البلاكبورد ، وهذه مكتسبات لا ترتبط فقط بالكورونا ولكن بالارتقاء بالعملية التعليمية .

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انتظام المحاضرات مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة.. صور

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إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة فى بداية الفصل الدراسى الثاني.. صور

على الجانب الآخر، انطلق أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 ،أمس السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة ، من تعقيم وتطهير ، عدم دخول الطلاب دون كمامات، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل دخول الطلاب من بوابات الجامعة .

 

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

 

وتستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  2021 / 2022 بتطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات أثناء انتظام الدراسة.

 

وكانت عدد من الجامعات الحكومية بدأت فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مدار الأيام الماضية ، على أن يتم استكمال إعلان النتائج مع بداية التيرم الثانى واتاحتها الكترونيا للطلاب.

الدكتور شريف شاهين طلاب الدراسات العليا ماجستير و الدكتوراه باب الالتماسات جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة

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