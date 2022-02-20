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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3.4 مليون دولار منحة يابانية لمصر لدعم منظومة تبريد لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 تبادل السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، المذكرات مع الدكتور فضل الحق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، والتوقيع على منحة مساعدات قدرها 392 مليون ين (ما يعادل 3.4 مليون دولار) لتزويد مصر بمعدات سلسلة التبريد، بما في ذلك 15 سيارة يابانية مبردة للقاحات كورونا، بالإضافة إلى المساعدات ذات الصلة من خلال اليونيسف.

وأوضحت سفارة اليابان - في بيان اليوم الأحد- أن المشروع الجديد يهدف لتوفير 500 ثلاجة و250 فريزر للقاحات كورونا، و1000 صندوق مبرد، ويُعد أبرز ما يقدمه المشروع 15 سيارة يابانية مبردة للقاحات، وهي أول سيارة في العالم تحصل على موافقة "الأداء والجودة والسلامة " من منظمة الصحة العالمية.

شهد تبادل المذكرات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وأوضحت السفارة أن السيارات ستسهل توصيل اللقاحات التي تتطلب تحكمًا صارمًا في درجة الحرارة إلى المناطق الريفية والنائية، كما ستستمر في لعب دور مهم في إنقاذ العديد من الأرواح لفترة طويلة حتى بعد جائحة كورونا.

ويهدف المشروع أيضا إلى تدريب الفريق الطبي على إعطاء لقاحات كورونا بأمان، كما سيعمل أيضًا على تعزيز التطعيم ضد فيروس كورونا، وتشجيع استخدام التدابير الوقائية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة المتابعة والإبلاغ.

يذكر أن اليابان قدمت 700 ألف و260 جرعة من لقاح أسترازينكا المنتج في اليابان إلى مصر عبر مرفق كوفاكس، وهو ما يُعد أول توفير للقاحات من اليابان إلى القارة الإفريقية في ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ذلك، قررت اليابان تقديم الدعم من أجل التوصيل الآمن والثابت للقاحات للشعب المصري من خلال تحسين سلسلة التبريد للقاحات.

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