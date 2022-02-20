طارق يحيى: مباراة الزمالك والوداد صعبة.. والفريق يحتاج لدعم في عدة مراكز

قال طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق إن الفريق بحاجه لضم عدد من اللاعبين الجدد، مشددا على أن هناك نقصا شديدا في بعض المراكز.

وأضاف طارق يحيي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الزمالك بحاجه إلى ضم مهاجم وثنائي في وسط المعلب شرط أن يكون هؤلاء اللاعبين علي مستوي عال.

واضاف أنه من غير المنطقي، الحديث فقط عن تأثير غياب طارق حامد عن الفريق دون ضم للاعب اخر في نفس المركز بنفس الإمكانيات، مشددا على أن الفريق بحاجه للاعب محترف بنفس امكانيات وعقلية طارق حامد.

وتابع أن رحيل فرجاني ساسي أثر علي الفريق بشدة.

وعن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي فأكد أن المباراة صعبة، مشددا على أن اللاعبين في حال بذلوا قصارى جهدهم وقدموا أدائهم الطبيعي فسيحقق الفريق نتيجه إيجابية.

وتابع أن الحديث عن تجديد العقود أثر سلبا علي اللاعبين، مشددا على أن تحديد العقود يحدث في كل الفرق فلماذا الزمالك متصدر المشهد.

وتابع أن اللاعبين عليهم أن يكشفوا حقبقة قرب رحيلهم عن الفريق ولكن بعض اللاعبين “يحب يحط شوية فلفل وشطة على الموضوع ويتجاهل الأمر ويصمت لتسويق لنفسه.