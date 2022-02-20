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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نيفين جامع: تعديلات مشروع قانون تنظيم الوكالات تستهدف تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

شاركت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بجلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير؛ لمناقشة التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف أحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.

وأضافت “جامع”، أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة، إضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل الكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل.

وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات تضمنت ايضاً تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، إضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.

وأشارت “جامع”، إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية .

ونوهت الوزيرة بأن قانون  تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهي حاليا وزارة التجارة والصناعة.

وزارة التجارة والصناعة الدفع الالكترونى وزيرة التجارة والصناعة مجلس الوزراء نيفين جامع

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