عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ 15 جائزة.. التميز الحكومي العربي: نهدف تطوير المؤسسات العربية للأفضل

مؤتمر صحفي عن جائزة
مؤتمر صحفي عن جائزة التميز الحكومي العربي

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية -جامعة الدول العربية- مؤتمرًا صحفيًا عن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثانية والتي أطلقتها المنظمة بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة اليوم الأحد الموافق ٢٠ من فبراير .


ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أهمية جائزة التميز الحكومي العربي في تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي جديد في الوطن العربي يتبنى مبادئ التميز كمنهج عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة .

لم يحلقه طوال حياته.. صبي يتبرع بشعره تعاطفا مع والدته| صور

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محلا ولا بضاعة


وأشار القحطاني إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي تضم ١٥ فئة منها ٩ فئات للجوائز المؤسسية و٦ فئات للجوائز الفردية وأن الغرض من الجائزة هو تطوير المؤسسات العربية للأفضل وأن تحقيق أهداف التنمية يتطلب مؤسسات عربية قادرة على التميز بأدائها.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات من معظم الدول العربية تشارك في هذه الدورة من المؤسسات وكذلك الأفراد.

وأعرب الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن تطلعه للمزيد من المشاركة في الجائزة من خلال الندوات التعريفية وورش العمل وأن يشارك الجميع لأن الغرض من هذه الجائزة ومن إطلاقها ورعايتها هو تطوير المؤسسات العربية للافضل، منوها الى أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة يتطلب مؤسسات عربية قادرة وفعالة تستطيع أن تسهم في تحقيق أهداف السياسات العامة لدولنا العربية ومؤسساتنا العربية ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة لكل الجهات التي ترغب في المشاركة في الجائزة.

وبيّن القحطاني أن الجوائز هي وسيلة للتطوير والتحسين داخل المؤسسات حيث إنها تقدم معايير وخارطة طريق لتحسين كل مؤسسة عربية تتبنى معايير الجائزة التى تعد بعناية فائقة.

وفي كلمتها قالت  مريم الحمادي الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي إن الجائزة شكلت نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية لتصبح منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات.

مشاركة عربية واسعة 

وأوضحت مريم الحمادي الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي أن هناك أكثر من عشرة آلاف مشاركة عربية سواء من مؤسسات أو أفراد في الورش الافتراضية التي تتظمها أدارة الجائزة من كافة الدول العربية للتعريف بالجائزة واهدافها ومعايير التقييم وشروط وآلية المشاركة.

وعن الهدف من الجائزة قالت الحمادي، هو استفادة المؤسسات العربية من بعضها لبعض وتقديم أفضل خدمة حكومية للمواطن وللمستثمر والأجنبي المقيم على أراضيها وكذالك معرفة ونشر أفضل الممارسات والتجارب الموجودة في الدول العربية و نحن كحكومات ومؤسسات عربية نستفيد منها ونطور مؤسساتنا للأفضل من خلال إبراز هذه التجارب وتسليط الضوء عليها.

حضر الموتمر الصحفي كل من الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة رئيس مجموعة الملتقيات المهنية والجوائز  ومروان الزعابي نائب الأمين العام للجائزة.
 

التميز الحكومي العربي الامارات العربيه المتحده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورش عمل التنمية الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

مصر تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أحمد أبو النصر صاحب فنكوش الكركمين ..باع الوهم للمرضى |والأطباء ترحب بضبطه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية يومي الأربعاء والخميس المقبلين|فيديو

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة:الانتهاء من تدريب 71.954 ألف موظف للانتقال للعاصمة الأدارية

ترشيحاتنا

بـ 15 جائزة.. التميز الحكومي العربي: نهدف تطوير المؤسسات العربية للأفضل

الرئيس السيسي يؤكد توجه مصر لزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا

رئيس التنظيم والإدارة: نعد الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد

بلينكن: ما يحدث على الأرض ينذر بقرب الغزو الروسي لـ أوكرانيا

مرعي وحمودي يقودان هجوم المصري امام مازيمبي

رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

زي الأفلام.. رجل ثمانيني يهرب حبيبته العجوز من دار مسنين

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

بعد ابنها.. تفاصيل إصابة الملكة إليزابيث بكورونا رغم تلقيها اللقاح

فيديو

موعد انتهاء الشتاء .. حالة الطقس الأيام المقبلة .. تغطية خاصة

طبيب الكركمين لعلاج المفاصل.. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

4 شباب ضحية حادث مدينة نصر المأساوي.. ماذا حدث؟ فيديو

الطيار المصري وليد مراد يبهر الإنجليز وسط عاصفة ضربت مطار هيثرو.. ماذا فعل؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ