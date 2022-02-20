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برلمان

خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب...

رئيس التنظيم والإدارة: نعد الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز حدد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة، ويقوم الجهاز حاليا بإعداد الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال رئيس الجهاز خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والدكتور أيمن ابوالعلا وكيل اللجنة، أن التقديم في مسابقة المعلمين اون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وفيما يتعلق بالتوسع في استخدام منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات ، قال الشيخ إن الجهاز يقوم حاليا بإنشاء مركز نظير لتقييم ذوي الاعاقة، حتى يتسنى لهم التنافس فيما بينهم، ووبآليات التي تناسب اعاقتهم.

وفي سياق آخر ، شدد الدكتور صالح الشيخ على أن الجهاز لا شأن له بكل مسابقات التوظيف التي تجريها الشركات التي تعد وحدة اقتصادية، نظرا لعدم دخولها تحت نطاق قانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، إلا في حال طلبها ذلك.. مشيدا في هذا الصدد بحرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة سكك حديد مصر، رغم أنها هيئة اقتصادية ولا تخضع للقانون سالف الذكر، وهو ما يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة.

هيئة سكك حديد مصر ذوي الإعاقة مجلس النواب وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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