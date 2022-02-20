تأجيل قضية مقتل ربة منزل على يد زوجها في القليوبية لجلسة 19مارس

قررت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين تأجيل نظر القضية رقم 2433 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 كلى شمال بنها، والمتهم فيها تاجر قماش بقتل زوجته لشكه في سلوكها باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" لجلسة اليوم الأول من دور شهر مارس المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2433 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 كلى شمال بنها أن المتهم "ر ع ح"، 26 سنة، تاجر قماش، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص قتل المجني عليها "س خ ي" زوجته ربة منزل عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش" وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عيارا ناريا فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من الأهالي بقيام تاجر أقمشة بقتل زوجته بدائرة قسم شرطة الخصوص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" جرى إخطار مدير أمن القليوبية ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وتشكل فريق بحثى وانتقل لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم بقتل زوجته بعيار نارى من سلاح ناري "فرد خرطوش" لشكه في سلوكها وجرى ضبط المتهم بأحد الأكمنة وبحوزته السلاح النارى وفارغ طلقة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات وأمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.