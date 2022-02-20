رياضة النواب توصي الحكومة بالالتزام بمعايير إنشاء مراكز الشباب في القرى

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وزارة الشياب بضرورة تفعيل المعايير الخاصة للخطة الإنشائية التي وضعتها الوزارة لاختيار مراكز الشباب سواء كانت متمثلة في الكثافة السكانية أو عدد القرى التي يخدمها مركز الشباب والمسافة بين المركز وأقرب مركز شباب أخر تم تطويره وعدد الملاعب داخل مركز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، الذي ترأسه النائب حسام غالي ، وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب، بحضور الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة للمقدم من النائبة هدى الطبارى، بشأن احتياج مركز شباب قرية كوم حجر مركز الحامول بكفر الشيخ الى بناء غرف خلع الملابس وتنجيل وإضاءة وسور للملعب وذلك بحضور كل من الدكتورعزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ).

وأكدت مقدمة الطلب أنه تم اسناد الأعمال في المركز في تاريخ 1/12/2015 ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الأن، كما تساءلت سيادتها عن أسباب عدم البدء في تنفيذ الأعمال حيث أن القرية في أمس الحاجة إلى تنفيذ تلك الأعمال لتوفير المناخ المناسب للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأن مركز شباب قرية كوم حجر مخصص له مساحة (3 فدان و 6 قيراط ) مقام على جزء منها المبنى الإداري، موضحاً بأنه تم صرف مبلغ 25000 جنيه لأعمالالترميم و الصيانة من الخطة الاضافية الانشائية للعام المالي 2019 / 2020 .

وأشار الي انه تم صرف 15000 من اعتمادات المركز و تم ادراجه ضمن الخطة الاضافية للعام المالي (2021/2022) بمبلغ 30000 جنيه لاستكمال رفع الكفاءة و الصيانة للمبنى، وبشأن تنجيل الملعب فإن الملعب مدرج ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، كما أوضح أن قري مركز الحامول مدرجة بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار بشأن إنشاء مبنى إداري بمركز العجوزين بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، مشيراً سيادته إلى أن مركز العجوزين يخدم أكثر من 25 ألف نسمة ولا يوجد به مركز شباب.

ورد الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ،بأن مركز العجوزين بمركز دسوق مخصص له 4 قيراط و8 أسهم وتم ازالة المبنى القديم في عام 2014 ويوجد مبنى صغير مكون من دورين على مساحة 60 متر، مشيرا أيضاً إلى أن المركز تم ادراجه ضمن الخطة الاضافية الانشائية للعام المالي 2018 / 2019 وصرف مبلغ 10000 جنيه لرفع كفاءة المبنى وتركيب سلم حلزوني للدور الثاني، كما تم ادراجه مره ثانية ضمن الخطة الاضافية الانشائية للعام المالى2019/2020 بمبلغ 30000 جنيه لاستكمال السور حول المبنى ويوجد بالمركز مساحة 112م مساحة المقر القديم تم ازالته، كما أوضح أن قري مركز دسوق مدرجة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

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كما ناقشت اللجنة برئاسة النائب حسام غالى وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تدهور أوضاع مراكز الشباب بدائرة طهطا- طما -جهينة محافظة سوهاج.

وجاء رد مندوب الحكومة الدكتور/ أشرف البجرمىرئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بأن تم تنفيذ عدد (42) ملعب خماسي بدائرة (طهطا - طما - جهينة) منذ عام 2014 حتى تاريخه، موضحاً أن هذا العام تم إدراجرفع كفاءة لعدد (9) ملاعب خماسية وانشاء عدد (2) مبنى اداري وتطوير كامل عدد (3) مراكز بتلك الدوائرالسابق ذكرها.

وطالب النائب حسام غالي ، وكيل اللجنة والذي ترأس الاجتماع بتشكيل لجنة من الوزارة لمعاينة مراكز الشباب محل طلب الاحاطة وحصر احتياجاتها على أرض الواقع حتى يتم إدراجها في الخطة الاستثمارية .

وأوصت اللجنة وزارة الشباب بضرورة التنسيق بين الخطة الاستثمارية لتطوير مراكز الشباب سواء كانت مركزية أو محلية ومبادرة حياة كريمة لتطوير مراكز الشباب.