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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو رجيلة وعلاء مقلد يتلقون العزاء في الكابتن أحمد مصطفي

عزاء الكابتن احمد
عزاء الكابتن احمد مصطفي

شارك الكابتن محمود ابو رجيلة، في تلقي العزاء في الراحل احمد مصطفى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث يتلقى العزاء عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

كما حرص أيضا علي المشاركة في تلقي العزاء كلا من احمد مرتضي منصور، وعلاء مقلد،  وتوافد عدد من نجوم الزمالك على المسجد لتقديم واجب العزاء.

وتوفي أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الخميس الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

كابتن أحمد مصطفى مواليد 8 مارس 1940 وكان يلعب الدفاع والوسط الدفاعي والهجوم وشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1964 وكأس الأمم الأفريقية 1962 وشارك مع منتخب مصر لكرة القدم.

وسطر الكابتن أحمد مصطفى تاريخا كبيرا للقلعة البيضاء بسبب موهبته النادرة وحقق مع الزمالك 3 بطولات دوري و3 بطولات كأس مصر.

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عزاء الكابتن احمد مصطفى نجوم الزمالك احمد مرتضي منصور مسجد الحامدية الشاذلية صراع طويل مع المرض محمود أبو رجيلة

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