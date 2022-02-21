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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق ورشة عمل بعنوان القياسات الجسمية ببنات عين شمس..اليوم

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية والتغذية ورشة عمل بعنوان القياسات الجسمية.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية والدكتورة هبه بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وذلك يوم الأثنين الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢ .

وتتضمن الورشة فعاليات متعددة منها تقديم خدمة قياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم BMI إلى جانب تقديم نصائح غذائية للحصول على وزن مثالي و تقديم نصائح غذائية للحالات المرضية.

 

الجدير بالذكر عقد  مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس دورة تدريبية لتدريب الاداريين بإدارات شئون الطلاب بجميع الكليات علي اساسيات لغة الإشارة، بحضور ا. د رنا الهلالي مدير المركز ، ا. د حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج.


ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، 
الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان هذه الدورة التدريبية تأتي  في اطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي من اجل مجتمع جامعي دامج بلا حواجز.

وقدم سيادته الشكر للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الانبا ارميا الاسقف العام علي التعاون المستمر مع الجامعة ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة دمج الطلاب في العملية التعليمية، كما قدم سيادته الشكر للأستاذة الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج علي التنسيق الدائم والمستمر بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

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