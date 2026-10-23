اللجنة البارالمبية تعقد مؤتمرا لصحة اللاعبين الثلاثاء.. وتدشن مجلس اللاعبين رسميا

تعقد اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء المقبل بالمركز الأولمبي بالمعادي؛ للإعلان عن منظومة جديدة للرعاية الصحية للاعبين البارالمبيين، من خلال شراكة مع إحدى الشركات، في خطوة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للأبطال، والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية في القياسات والتقييمات الصحية والبدنية، بما يسهم في متابعة الحالة الصحية للاعبين، والتعرف على احتياجاتهم بصورة أكثر دقة، ودعم برامج إعدادهم وتأهيلهم وفق أسس علمية حديثة.

يأتي المؤتمر في إطار استراتيجية اللجنة البارالمبية المصرية لتطوير منظومة الرياضة البارالمبية، ووضع صحة اللاعبين وسلامتهم في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من أن الرعاية الصحية المتكاملة تمثل ركيزة أساسية في إعداد الأبطال، وتعزيز قدرتهم على مواصلة التدريب والمنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

كما تستهدف المنظومة الجديدة توظيف التطور التكنولوجي في إجراء القياسات والفحوصات اللازمة، وتوفير بيانات تساعد على تقييم الحالة الصحية والبدنية للاعبين، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن برامج التدريب والتأهيل والمتابعة الطبية، ويسهم في تعزيز الوقاية من الإصابات وتحسين الأداء الرياضي، مع مراعاة طبيعة كل لعبة واحتياجات اللاعبين البارالمبيين.

وتعكس هذه الخطوة حرص اللجنة على مواكبة التطورات الحديثة في مجال الطب الرياضي والتكنولوجيا المستخدمة في تقييم أداء الرياضيين، والعمل على توفير بيئة رياضية أكثر تطورًا وأمانًا، تضمن حصول الأبطال على الرعاية المناسبة، تقديرًا لما يقدمونه من جهود وإنجازات ترفع اسم مصر عاليًا في البطولات القارية والدولية، وترسخ مكانة الرياضة البارالمبية المصرية.

وتؤكد الشراكة الجديدة أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع مظلة الرعاية المقدمة للاعبين، وتطوير الخدمات التي تدعم مسيرتهم الرياضية، انطلاقًا من أن الاستثمار في صحة الأبطال وتطوير منظومة رعايتهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الرياضة البارالمبية المصرية.

ويشهد المؤتمر أيضًا التدشين الرسمي لمجلس اللاعبين البارالمبيين، بعد اعتماد تشكيله من اللجنة البارالمبية الدولية، في خطوة مهمة لتعزيز مشاركة اللاعبين في تطوير منظومة الرياضة البارالمبية، وترسيخ دورهم كشركاء أساسيين في صناعة القرار المتعلق بمستقبلهم الرياضي.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية قد اعتمدت تشكيل المجلس برئاسة هاني عبد الهادي، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، وعضوية عبد الرحمن محمود عبد الرازق، لاعب التايكوندو، وفايزة محمود، لاعبة تنس الطاولة، وآية الله أيمن عباس، لاعبة السباحة.

ويستهدف المجلس تمثيل اللاعبين البارالمبيين والتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، ونقل مقترحاتهم وتطلعاتهم، والمشاركة في مناقشة القضايا والتحديات التي تواجههم، بما يعزز التواصل بين اللاعبين واللجنة البارالمبية، ويسهم في تطوير السياسات والبرامج التي تخدمهم، ويضمن أن يكون صوت اللاعب حاضرًا في كل ما يتعلق بمسيرته الرياضية.

ويجمع المؤتمر بين محورين أساسيين في مسيرة التطوير المؤسسي للجنة البارالمبية المصرية؛ أولهما تطوير منظومة الرعاية الصحية والطبية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والقياسات العلمية، وثانيهما تمكين اللاعبين وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، بما يدعم بناء منظومة رياضية بارالمبية أكثر تطورًا واستدامة، ويضع صحة اللاعب واحتياجاته في قلب منظومة العمل والتطوير.