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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 21-2-2022

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الاثنين نحو 21.28جنيه للشراء و 21.50جنيه للبيع.


استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 21.27جنيه للشراء 21.45جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني بنك الأهلي المتحد اليوم الاثنين نحو 21.27جنيه للشراء و 21.50 جنيه للبيع


بلغ سعر الجنيه الاسترليني بنك كريدي اجريكول اليوم الاثنين نحو 21.26جنيه للشراء و 21.26جنيه للبيع.


بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك(العربي الافريقي الدولي ،بلوم ، المصرف المتحد ، المشرق،التنمية الصناعية،  المصرف العربي الدولي )اليوم الاثنين نحو 21.26جنيه للشراء و 21.50جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( قطر الوطني، العقاري المصري العربي) الاثنين نحو 21.26 جنيه للشراء و 21.47جنيه للبيع.


بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( قناة السويس ،أبوظبي التجاري ، أبوظبي الاول ) اليوم الاثنين نحو 21.25جنيه للشراء و 21.50جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاثنين نحو 21.23 جنيه للشراء و 21.47جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 21.23جنيه للشراء و 21.47جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين نحو 21.23جنيه للشراء و 21.43جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الاثنين نحو 21.23جنيه للشراء و 21.46جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الاثنين نحو 21.23جنيه للشراء و 21.50جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 21.23جنيه للشراء و 21.49جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الاثنين نحو 21.20جنيه للشراء و 21.54جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك فيصل الإسلامي اليوم الاثنين نحو 21.18جنيه للشراء و 21.38جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك عودة اليوم الأثنين نحو 21.04جنيه للشراء و 21.21جنيه للبيع.


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي  افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 21.28 جنيه للشراء 
 

الجنيه الاسترليني بنك فيصل الإسلامي الامارات دبي الوطني بنك مصر اليوم الأثنين

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