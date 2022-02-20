في حال غزو أوكرانيا.. جونسون يهدد بحظر تعامل الشركات الروسية بالدولار

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة قد تحظران أي تعاملات مالية بالدولار والجنيه الإسترليني للشركات الروسية في حال غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكر جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "الخطة التي نراها تتعلق بشيء يمكن أن يكون بالفعل أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 من حيث الحجم الهائل".

وأضاف أن العقوبات على روسيا في حالة حدوث غزو على أوكرانيا، ستذهب إلى أبعد بكثير مما اقتُرِح علنًا سابقًا.

وقال إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستوقفان الشركات الروسية عن "المتاجرة بالجنيه والدولار" - وهي الخطوة التي قال إنها ستضر بشدة بشأن تأثيرها.

وهددت بريطانيا، موطن مركز تداول العملات الأجنبية العالمي، بمنع الشركات الروسية من زيادة رأس المال في لندن وفضح ملكية الشركات والعقارات إذا هاجمت موسكو كييف.

وتنفي روسيا أنها تخطط للهجوم على أوكرانيا، ويقول الرئيس فلاديمير بوتين إن هستيريا الغرب بلغت أعلى ذروتها في محاولة فجة لإدخال روسيا في حرب بعد تجاهل مخاوف الكرملين بشأن توسع حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة.

وحشدت روسيا أكثر من 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، وتخشى الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أن بوتين قد يخطط للغزو في محاولة لاستعادة بعض الأراضي والنفوذ الذي فقدته موسكو عندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وحسب وكالة "رويترز"، فبالنظر إلى مكانة روسيا كواحدة من أكبر مصدري النفط والغاز والمعادن في العالم - والتي يتم تسعيرها وتسويتها بالدولار الأمريكي إلى حد كبير - فإن منع الشركات الروسية من التعامل بالدولار قد يكون له تأثير لاذع.

وكان الرئيس الروسي دعا مرارًا وتكرارًا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.