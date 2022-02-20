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رئيس التحرير
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برلمان

حقوق النواب تجتمع لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري

لجنة حقوق الانسان
لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة  النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع  الدكتور صالح الشيخ _رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الانسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

 

وأعرب رضوان عن أهمية لقاء اليوم مع الدكتور صالح الشيخ خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان يوم 11 من سبتمبر2021 من أجل الارتقاء بملف حقوق الإنسان وذلك بمواصلة العمل على تعزيز واحترام وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تم التأكيد علي أن اللجنة  تتفهم التحديات التي قد تعوق تحقيق الأهداف التي تسعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إليها في مواجهة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.


تمت الإشارة الي أهمية ودور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المحور الرابع بالاستراتيجية الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبما أن رؤية الاستراتيجية تتطلع لتعزيز الحق في التنمية ، فالاستثمار في العاملين بالجهاز الإداري للدولة سوف يؤدي إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ضوء متابعة اللجنة لتحقيق النتائج المستهدفة بمحاور الاستراتيجية، وذلك تنفيذاً لتوصيات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بإنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وذلك بمواصلة دمج أهداف ومبادئ حقوق الانسان في السياسات العامة للدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، والحرص على تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز اداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد، تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً متابعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوصية رئيس مجلس الوزراء بخصوص انشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة

وقد أوضح  الدكتور صالح الشيخ أن المطلوب من الجهاز الإداري للدولة يكون كفْ وفعال ومحوكم ويستطيع القيام بالدور التنموى، وارضاء المواطنين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من المحاور الذى تم ربطها مع الاستراتيجية من خلال اربع محاور وهم الإصلاح التشريعى، التطوير المؤسسى، تكامل قواعد البيانات، تحسين الخدمات العامة.

كما أشار  إلى أنه قد تم  دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، وذلك للقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، وذلك منذ إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي.   
و استعرض آلية عمل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز والتي أطلق النسخة المطورة منها أول يوليو 2021، ويأتي الإعلان على البوابة، في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

في ختام اللقاء أوصت اللجنة بمواصلة الاجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمتابعة تنفيذ محددات محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة مجلس الوزراء حقوق الإنسان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجمهورية التنمية الاقتصادية

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