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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 20-2-2022

سعر الذهب ختام اليوم
سعر الذهب ختام اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال بختام تعاملات اليوم الأحد 20 فبراير  2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة  وفقا لموقع gold price today.

 

أسعار الذهب دون مصنعية


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 949جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 870جنيها.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 830جنيها.


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 711جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 553جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 474 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 6640جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد نحو948.571 الف جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1900 دولار للأوقية.


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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