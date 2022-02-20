زواج الممثل الكوميدي توني ماهر ووصلة رقص من محمود الليثي في فرحه.. فيديو

احتفل الممثل الكوميدي توني ماهر نجم SNL بالعربي بزواجه منذ قليل بحضور أسرته وعدد من أصدقائه بالوسط الفني.

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وظهر توني ماهر وهو يحتفل بحفل زفافه مع زملائه من بينهم محمود الليثي الذي تنافس معه في وصلة رقص بإحدى الفيديوهات المتداولة.

شارك الفنان توني ماهر حالياً في حكاية "حلوة اللقطة"، المقرر عرضها قريباً ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار، بطولة هاني عادل، جيلان علاء، عصام السقا، وكوكبة مميزة من النجوم.

وقال توني ماهر في تصريحات صحفية له أنه يُجسد خلال الأحداث دور صديق الفنان هاني عادل، وأن دوره سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

وأكد توني ماهر أن ما حماسه للمشاركة في تلك الحكاية لأنه محباً لمسلسل" نصيبي وقسمتك"، وكان أحد أبطال قصة "براد شاي" التي تم عرضها في الموسم الثالث، ولثقته الكبيرة في صناعه، ولإعجابه الشديد بالقصة التي سيتم مناقشاتها خلال الأحداث، مُضيفًا :" ودوري فيها مفاجأه أول مرة أعمل التركيبة دي".