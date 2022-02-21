عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبيع برقم تنافسي .. لامبورجيني كونتاش S5000 1984 |صور

للبيع برقم تنافسي
للبيع برقم تنافسي .. لامبورجيني كونتاش S5000 1984

قدمت شركة لامبورجيني تاريخ حافل في مجال تصنيع السيارات، منذ انطلاقتها الاولى وحتى هذا الوقت، نسبة إلى الطرازات المتعددة التي تطرحها، والتي تتميز بالاطلالة الرياضية مع الاداء الانسيابي، إلى جانب القدرة الهائلة على الانطلاق والتسارع.

 لامبورجيني كونتاش S5000 1984

ومن بين اصدارات الصانع الايطالي المخضرم هي النسخة لامبورجيني كونتاش  S500، والتي انطلقت بين عامي 1982 و 1985، مع عدد محدود من الاصدارات بمقدار 321 نسخة فقط،  ولكن نجمة هذا الموضوع تحمل موديل 1984، مع لمسات فريدة من قبل احد الشركات الخاصة بتعديل السيارات.

 لامبورجيني كونتاش S5000 1984

حيث عرضت النسخة لامبورجيني كونتاش  S500 للبيع من قبل في عام 2012، وكان عدد الكيلومترات المقطوعة بهذا الوقت تقدر بـ 8،913 ميل فقط، بينما خضت رحلة من الترقيات بلغ قدرها 7500 دولار امريكي، وهي الأن تباع عبر موقع EBAY مقابل قيمة سعرية قدرها 745 الف دولار.

 لامبورجيني كونتاش S5000 1984

أما عن القدرات الفنية للسيارة لامبورجيني كونتاش  S500 فهي تعتمد على محرك 4750 سي سي، مكون من 12 اسطوانة طراز V، يستطيع ضخ قوة قدرها 375 حصانا عند 7000 لفة في الدقيقة، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 302 رطل/قدم عند 4500 لفة في الدقيقة.

 لامبورجيني كونتاش S5000 1984

وحصلت السيارة لامبورجيني كونتاش  S500 على طلاء خارجي من الأسود اللامع، مع مظهرًا رياضي التصميم، بينما تمتعت من الداخل بجلد من الون الاحمر المميز Rosso Red، مع ناقل حركة متعدد النقلات، وحزمة من تقنيات دعم قائد المركبة على الكثير من المهام.

 لامبورجيني كونتاش S5000 1984
لامبورجيني كونتاش S500 موديل 1984 الصانع الايطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

الأوقاف: لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

ترشيحاتنا

تفاصيل قيمة عرض النصر السعودي لضم أبو جبل من الزمالك

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

حادث مروع.. سقوط طائرة في البحر بين السباحين

معجزات سورة الفلق .. 5 أمور تجعلك تداوم عليها صباحًا ومساءً

ضبط 25 حالة إيجابية بعد أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

قصة "سيمون ليفيف" نصاب يهودي احتال على مئات السيدات عبر تيندر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ