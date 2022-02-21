للبيع برقم تنافسي .. لامبورجيني كونتاش S5000 1984 |صور

قدمت شركة لامبورجيني تاريخ حافل في مجال تصنيع السيارات، منذ انطلاقتها الاولى وحتى هذا الوقت، نسبة إلى الطرازات المتعددة التي تطرحها، والتي تتميز بالاطلالة الرياضية مع الاداء الانسيابي، إلى جانب القدرة الهائلة على الانطلاق والتسارع.

لامبورجيني كونتاش S5000 1984

ومن بين اصدارات الصانع الايطالي المخضرم هي النسخة لامبورجيني كونتاش S500، والتي انطلقت بين عامي 1982 و 1985، مع عدد محدود من الاصدارات بمقدار 321 نسخة فقط، ولكن نجمة هذا الموضوع تحمل موديل 1984، مع لمسات فريدة من قبل احد الشركات الخاصة بتعديل السيارات.

لامبورجيني كونتاش S5000 1984

حيث عرضت النسخة لامبورجيني كونتاش S500 للبيع من قبل في عام 2012، وكان عدد الكيلومترات المقطوعة بهذا الوقت تقدر بـ 8،913 ميل فقط، بينما خضت رحلة من الترقيات بلغ قدرها 7500 دولار امريكي، وهي الأن تباع عبر موقع EBAY مقابل قيمة سعرية قدرها 745 الف دولار.

لامبورجيني كونتاش S5000 1984

أما عن القدرات الفنية للسيارة لامبورجيني كونتاش S500 فهي تعتمد على محرك 4750 سي سي، مكون من 12 اسطوانة طراز V، يستطيع ضخ قوة قدرها 375 حصانا عند 7000 لفة في الدقيقة، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 302 رطل/قدم عند 4500 لفة في الدقيقة.

لامبورجيني كونتاش S5000 1984

وحصلت السيارة لامبورجيني كونتاش S500 على طلاء خارجي من الأسود اللامع، مع مظهرًا رياضي التصميم، بينما تمتعت من الداخل بجلد من الون الاحمر المميز Rosso Red، مع ناقل حركة متعدد النقلات، وحزمة من تقنيات دعم قائد المركبة على الكثير من المهام.