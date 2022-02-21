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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاجأت بالرحيل .. براون: إدارة الإسماعيلي كانت تتدخل في عملي مع الفريق

براون
براون

أكد خوان براون المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن إدارة فريق الدراويش كانت تتدخل في عمله أثناء فترة قيادته للفريق، مشيراً إلى أنه تفاجأ بقرار رحيله عن النادي.

وقال براون في تصريحات لقناة "المحور": "قرار رحيلي عن الإسماعيلي مفاجأة بالنسبة لي، وكان هدفي العمل بمشروع طويل الأمد، وكل شيء انتهى بشكل سريع جداً".

وأضاف: "الأهداف هي الوصول إلى شهر ديسمبر ونقوم بتجديد الفريق وتجديد طريقة اللعب والوصول في النهاية إلى المراكز الثلاثة الأولى ولذلك قبلت القدوم لتدريب الفريق".

وتابع: "وافقت على قدوم 3 لاعبين من الـ11 صفقة التي أبرمها النادي، ولم يأخذوا رأيي في العديد من اللاعبين الذين أتوا إلى الفريق، ولدى النادي الحق في المراهنة على بعض اللاعبين ولكن الأمر تعقد لأنه أصبح هناك 40 لاعب تقريباً منهم 4 حراس مرمى يتدربوا معنا، وقلت أن هناك لاعبين يجب أن يأخذوا فرصة في أماكن أخرى ولكن لم ننجح في ذلك".

وواصل: "لم يكن هناك حل حول هذا العدد الكبير من اللاعبين، وحاولنا تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ولكن الأمر كان صعباً، لأن اللاعبين يخلقون مناخ غير مناسب في غرف خلع الملابس".

وأردف براون: "كان لدينا العديد من المشاكل في المباريات حتى شهر ديسمبر وكنا نلعب بلاعبين في غير مراكزهم، وشكري نجيب كان عنصر مهم جدا وحاولت إقناعه لإيجاد حل جيد، والإدارة كانت تتواصل معي للسؤال حول سبب لعب بعض اللاعبين المباريات وعدم لعب الأخرين ولهذا خرجت وقلت أنني لست متأكداً من بقائي في الفريق".

وتابع: "رئيس النادي تواصل معي وقدم دعمه لي واللاعبين أيضاً، ولكن من الواضح أنني أخطئت ببقائي في الفريق لأنني الآن خارج النادي".

واختتم: "قلت لرئيس النادي عقب مباراة الجونة أن يختار شخص واحد للتواصل معي، حيث كانت في فترة كأس الرابطة العديد من الأشخاص يتحدثون معي واجتمعوا معي لمدة 7 ساعات قبل لقاء الجونة ورفضت التدخل في عملي، وكان لدي شغف لهذا المشروع وأنا حزين بسبب رحيلي عن الفريق".

خوان براون النادي الاسماعيلي الدراويش شكرى نجيب يحيي الكومي

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