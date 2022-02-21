بعد ارتفاع البيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 21-2-2022

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 21-2-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-2-2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 32 و 33 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 38- 40 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 37-40 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 38- 41 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75 - 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 60 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 23 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 21-2-2022 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 11.5_11.75 جنيه

كتكوت ساسو : 6.75_7 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 21-2-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 53.5 -54 جنيها للطبق بعد 51.5 الأسبوع الماضي ، ووصل سعر الأبيض لـ 51.5 بعد 49.5 جنيها للطبق الأسبوع الماضي أما سعر البيض البلدي بين 54-55 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 21-2-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.