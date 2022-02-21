شبانة : الحضري ينصح أبو جبل بالابتعاد عن الأهلي بسبب الشناوي

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc أن عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني أجرى اتصالات مكثفة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني بعد التقارير الكثيرة التي ربطت انتقال الحارس للنادي الأهلي حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم.



وأضاف شبانة أن الحضري قال للحارس الدولي الذى تألق في الأدوار الإقصائية للمنتخب الوطني أن مشاركته وانضمامه للمنتخب أمر ترتبط بالمشاركة، وأنه تفكيره في الأهلي سيحرم المنتخب منه أو من الشناوي، حيث من الصعب أن يلعب الحارسان في الأهلي وبالتالي صعب ضمهما معا للمنتخب.



وأكد الحضري لأبو جبل أن معيار الانضمام للمنتخب هو مشاركة الحارس أولا بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له، مؤكدا أن اللعب باستمرار مع فريق في قاع الدوري أفضل من الجلوس أحتياطيا لبطل المسابقة وأفضل فرق العالم.