ضبط المتهم بسحل فتاة لسرقة هاتفها في المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض إحدى الفتيات لواقعة سرقة هاتفها المحمول بواسطة أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية حال سيرها بأحد شوارع منطقة المعصرة بالقاهرة .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول مما تسبب فى إصابتها بسحجات حال تشبثها بالهاتف المحمول.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل – مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.