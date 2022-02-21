الأرصاد: موجة جديدة من انخفاض درجات الحرارة الأربعاء .. تفاصيل

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم وغدا يستمر الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض، سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن طقس اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، دافئ على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

وتابعت أنه فور غياب أشعة الشمس والدخول فى فترات الليل يكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، وأحيانا يتكون السقيع على المزروعات نتيجة إنخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن اليوم كان هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكن الرؤية بدأت تتحسن الآن.

وأشارت إلى أنه بدءا من يوم الأربعاء القادم ستبدأ البلاد التأثر بإمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، مع منخفض جوي بالبحر المتوسط، وكميات الأمطار به ستكون أقل من التي شهدناها أمس واول أمس، لكنها ستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، مصاحبة معها نشاط بالرياح وانخفاض بالطقس.