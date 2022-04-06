الأرصاد تطالب المواطنين بعدم تخفيف الملابس .. فيديو

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد فى هذه الفترة تشهد حالة من الارتفاع فى درجات الحرارة، موضحًا فصل الربيع بدأ بكتل هوائية.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت فى بيانها أن الأسبوع الأول من رمضان سيشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة.

وأشار إلى أن فارق درجات الحرارة بين العظمى و الصغري، يتجاوز الـ 15 درجة، ولكن موجة هذه الارتفاعات ستنتهى غدًا الخميس، وسيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

ولفت إلى أن البلاد ستشهد تحسنا تدريجي من الخميسا، الجمعة سيكون انخفاضا فى درجات الحرارة تصل لـ 7 درجات.

وطالب المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدم الإصابة بالبرد.