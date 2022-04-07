أخبار التوك شو..أحمد موسى: القادم سيكون صعبا على العالم..أجواء ربيعية.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة الأسبوع القادم

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :

أحمد موسى: القادم سيكون صعبا على العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القادم سيكون صعبا على العالم، مؤكدًا أن إسبانيا تعانى من تضخم، و المصانع فى إيطاليا تتوقف بسبب نقص الطاقة، وارتفاع الأسعار.

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد": أسعار المواد الغذائية، وكل شيء ارتفعت، والعالم فى أزمات كبيرة".

شوقي علام: بيت الرسول أسس على التقوى والصبر والاحتواء

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه عندما نتحدث عن بيت الرسول فهو بيت الشرف الذى أسس على التقوى و الصبر و الاحتواء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن بيت الرسول مكون من سيدنا رسول الله وزوجاته، وأولاده، وأحفاده، موضحًا أن الأحفاد كانوا من فاطمة ورقية رضى الله عنهم.

أجواء ربيعية.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة الأسبوع القادم ..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة وعلى مدار الأسبوع القادم، وستكون السحب منخفضة ومتوسطة والتى ستحجب أشعة الشمس.

وأضاف “شاهين”، خلال لقاء له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأجواء ستكون ربيعية، وسيعود الطقس مائلا للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

حماية المستهلك: شكولاتة الخشخاش في انتظار نتيجة التحاليل.. المزيد

قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مرصد الجهاز وجد أن هناك شوكولاته تحتوي على خشخاش بنسبة 2.8% وليس بذور الخشخاش .

وأضاف أيمن حسان في مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر " في برنامج يحدث في مصر ؛ أن تم تكليف الجهات الرقابية بضبط العينات المذكورة .

شيرين رضا : الفنانة دي صحبتي ومش معقول أقصدها بكلمة عانس ..فيديو

قالت الفنانة شيرين رضا ، إن جميع الستات يقولون لفظ عانس ولم أقصد شرين عبد الوهاب بأي تصريح ولا اعلم أنها صرحت بكلمة عانس سابقا قائلة " شيرين عبد الوهاب صحبتي وانا بحبها ولا انتقدها أبدا.

ووجهت الفنانة شيرين رضا، رسالة إلى شيرين عبد الوهاب، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، قائلة: "شيرين انتي جامدة ولازم تجمدي أكثر وفكري في نفسك وبناتك وجمهورك وأصحابك وكل ازمه بتعدي، ومش كل حد وحش، وانتهاء الحياة الزوجية لا يعنى انتهاء الحياة عموما".

رحاب الجمل: أتمنى أكون من شلة محمد رمضان وسامي مخرج ديكتاتوري

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها تتمنى أن تكون من شلة الفنان محمد رمضان، مضيفة:" كنت اتمنى ان اشتغل مع محمد رمضان في مسلسل رمضان الحالي ".

وأضافت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور "، :" المخرج محمد سامي هو الوحيد الذي يختار فريق العمل بالأفضلية بناء على الورق".

رعب غادة عادل مع رامز في مواجهة تمساح موفي ستار|فيديو

حلت الفنانة غادة عادل ، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

ودخلت الفنانة غادة عادل، في حالة رعب وصراخ شديد، مع بداية أحداث المقلب وسط الصحراء.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

رضا سيكا: انتقلت لـ الزمالك في صفقة تاريخية.. وحسن شحاتة رمز عظيم..فيديو

قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن الكابتن حسن شحاتة رمز عظيم بالنسبة له".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت سأنتقل إلى النادي الأهلي في صفقة تاريخية تخطت المليون جنيه



مفاجآت .. أنوشكا تتحدث عن دورها بـ مسلسل "راجعين يا هوى"

تحدثت الفنانة أنوشكا، عن دورها في مسلسل راجعين يا هوى، قائلة:شخصيتي في المسلسل مختلفة عن ما قدمته في مسلسل نجيب زاهي زركش..متابعة: شخصيتي في راجعين يا هوي تحتوي على لمحة كوميدية.

وأضافت "أنوشكا" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، المسلسل يضم نجوم كثيرة، وجميعهم أبدعوا، متابعة:" شخصية نور مختلفة تماما عن أي دور قامت به من قبل، وكذلك الأمر بالنسبة لدور سلمى أبو ضيف.

فردوس عبد الحميد: كنت أوافق على أعمال أسامة أنور عكاشة قبل قراءتها

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إنه عندما كان يرسل لها أسامة أنور عكاشة أي عمل درامي توافق عليه مباشرة قبل قراءة السيناريو.

وأضافت فردوس عبد الحميد في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " حكايات 60 سنة دراما " المذاع على قناة " تن"، :" أكون متأكدة أن روح أسامة أنور عكاشة متواجدة في قلب العمل الدرامي".