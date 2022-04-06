شوقي علام: بيت الرسول أسس على التقوى والصبر والاحتواء

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه عندما نتحدث عن بيت الرسول فهو بيت الشرف الذى أسس على التقوى و الصبر و الاحتواء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن بيت الرسول مكون من سيدنا رسول الله وزوجاته، وأولاده، وأحفاده، موضحًا أن الأحفاد كانوا من فاطمة ورقية رضى الله عنهم.

ولفت إلى أن الرسول تزوج فى سن الشباب، وكانت من أكابر أهل مكة وهى السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت أكبر من سيدنا رسول الله بـ 15 عامًا.

وأشار إلى أن السيدة خديجة أنجب منها جميع الأبناء ماعد سيدنا إبراهيم، أن خديجة أول امرأة يتزوجها الرسول - صلى الله عليه وسلم – في حياته وأنجب منها ستة أبناء: أربعة بنات هن زينب أكبرهن وتزوجت من أبي العاصي بن الربيع بن عبد شمس ابن خالتها، ورقية وأم كلثوم وتزوجتا من عبتة وعتيبة ابني عم الرسول وهما أخان، أمرهما والدهما أبو لهب بتسريحهما بعد إسلامهما فتزوجهما عثمان بن عفان الواحدة بعد الأخرى، فتزوج رقية أولًا وبعد وفاتها تزوج أم كلثوم، وفاطمة تزوجت من ابن عمها علي بن طالب وبذلك تزوجت بناته الأربعة في حياته، وولدان هما القاسم وعبد الله ولقبه الطاهر ولحكمة إلهية توفى الذكور وهما في حجر أمهما خديجة ولم يتبق له إلا أربع بنات.