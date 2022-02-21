زارت الأهرامات والأقصر وأسوان| ممثلة هندية شهيرة تحتفي بزيارتها لمصر.. صور

شاركت الممثلة الهندية الشهيرة هينا خان العديد من الصور الخاصة بزيارتها إلى مصر خاصة الأهرام والأقصر وأسوان أثناء احتفالها بعيد الحب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واعتبرت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن مشاركة هينا خان لهذه الصور تمنح جمهورها بعض الأهداف الجادة عن السفر والسياحة حيث كانت تقضي هينا خان عطلتها في مصر برفقة خطيبها المنتج الهندي الشهير روكي جاسوال.

وأبدت الفنانة الهندية الشهيرة وعارضة الأزياء إعجابها بالحضارة المصرية وآثارها القديمة، من خلال عدة صور ومقاطع فيديو، شاركتها مؤخرا مع جمهورها عبر الإنترنت، دعت فيها لزيارة أرض الفراعنة.



ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن تلك الصور تمنح معجبي الفنانة الشهيرة نظرة خاطفة على ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية.

وأضافت الصحيفة أن هينا خان شاركت مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تستمتع "بالطقس المثالي والموقع المثالي والرفيق المثالي"، في إشارة إلى صورتها من أمام الأهرامات وبجانبها جمل، والتي وصفته بـ"الرفيق المثالي".

ونقلت عن الفنانة الهندية الشهيرة قولها في معرض حديثها عن زيارتها لمصر: "لقد حظيت بتجربة رائعة في الجيزة بمصر، تأخذك هذه الأهرامات بالزمن إلى الوراء في لمحة واحدة. عليك أن تراها لتصدق ذلك، مضيفًا الهاشتاج "السفر عبر الزمن" و"عجائب العالم".

وتابعت أن "خان" نشرت أيضا صورًا من داخل معبد فيلة بمدينة أسوان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة "التاريخ لا ينتمي لنا، بل نحن الذي ننتمي إليه"، كما وصفت نفسها بأنها "متجولة" مشيرة كيف أن التجول في مصر مرتبط بالألغاز والذكريات.

كما لفتت الصحيفة إلى مشاركة هينا خان مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع مرشدها السياحي، داعية فيها لزيارة مصر للاستمتاع بمواقعها الأثرية والسياحية، وعلقت الصحيفة قائلة "هينا تستمتع حقا بالكثير من المرح في جولتها في مصر".



هينا خان من مواليد 2 أكتوبر 1987، وهي ممثلة تليفزيونية هندية معروفة بدور أكشارا في مسلسل يه ريشتا كيا كيلاتا هاي، وظهورها في دور كوموليكا تشوبي في كاسوتي زينداي كاي، وظهرت كأول عداء في عام 2017.



