بعد الإبلاغ عن فقدانها.. العثور على ممثلة شهيرة متوفية في هوليوود

فقدت هوليوود ممثلة أخرى من أشهر نجماتها على مستوى الدراما التلفزيونية خلال الساعات الماضية، بعد نشر إعلان رسمي عن اختفائها ومطالبة أسرتها بالمساعدة في البحث عنها بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

عثرت شرطة لوس أنجلوس على الممثلة المفقودة ليندسي بيرلمان متوفية في إحدى شوارع هوليوود، وأكد زوجها الخبر في منشور له عبر انستجرام، معبرا عن حالته السيئة بعد سماع الخبر.

كانت عائلة الممثلة التلفزيونية ليندسي بيرلمان تأمل في العثور عليها بعدما اختفت ولم تعد إلى منزلها، ووجدتها الشرطة بعدما استجابت لبلاغ بوجود جثمان شخصية متوفية اتضح فيما بعد أنها هي.

لم يحدد الطبيب الشرعي حتى الآن سبب وفاة الممثلة التي تبلغ من العمر 43 عاما، ومازالت التحقيقات جارية، بعدما عثر عليها في إحدى شوارع هوليوود، بعدما شوهدت آخر مرة يوم 13 فبراير الماضي.

اشتهرت ليندسي بيرلمان بتقديم أدوارا مميزة في عدد من المسلسلات الأمريكية الشهيرة منها Chicago Justice ، و American Housewife، وعرض لها مؤخرا مسلسل Vicious.

قالت الشرطة في بيان لها إن ليندسي بيرلمان فشلت في العودة إلى منزلها، ولم ير أو يسمع عنها أي خبر منذ ذلك الحين، وتخشى عليها عائلتها وأصدقائها، وعمموا أوصافها في بيان نشر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليها.