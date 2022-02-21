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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لدار الإفتاء بالثغر

إنشاء مقر لدار الإفتاء
إنشاء مقر لدار الإفتاء في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية بحي وسط بتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 500 م2 من أملاك الدولة بالمحافظة لصالح دار الإفتاء المصرية لإقامة مقر لدار الإفتاء عليها خلال ٣ سنوات من تاريخ استلام الموقع.

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تابعت  عزة سعد رئيس حي وسط تسليم قطعة الأرض التي تم تخصيصها لدار الافتاء المصرية، وذلك بموجب قرار التخصيص رقم 9 الصادر من المجلس التنفيذي للمحافظة لسنة 2018، والقرار رقم 162 لسنة 2019 من رئاسة مجلس الوزراء، لاقامة مقر لدار الافتاء بالمحافظة.

هذا وشاركت إدارة الأملاك الأميرية بحي وسط في توقيع الاحداثيات وتسليم قطعة الأرض الكائنة بجوار الحماية المدنية بالمنشية الجديدة للمختصين بدار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك بمشاركة اللجنة المشكلة من جهاز حماية أملاك الدولة رئيسا، وعضوية كلا من مديرية المساحة بالاسكندرية، وإدارة الأملاك الأميرية بحي وسط وممثل لدار الإفتاء المصرية والادارة العامة للتشغيل والخدمات والادارة العامة للمشتريات والمخازن.

الاسكندرية مجلس الوزراء الاثار الغارقة الحماية المدنية المجلس التنفيذى دار الإفتاء المصرية

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