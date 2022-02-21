التعليم تطلق منصة إلكترونية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المحافظات المذكورة في قائمة منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم، هي المحافظات التى قامت باعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بها ، مشيرةً إلى أنه جار ظهور باقي المحافظات تباعاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الوصول إلى منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية على منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم :

اضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/

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وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه لا جديد في طريقة تقييم طلاب الشهادة الاعدادية 2022 ، حيث سيتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة ، حيث أن مجموع الترم الاول من 140 و مجموع الترم الثاني من 140 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 يعتمدها كل محافظ في محافظته ولا يعتمدها وزير التربية والتعليم ، لافتة إلى أنه يشرف على عقد هذه امتحانات الشهادة الاعدادية مديري المديريات التعليمية الموجودين في محافظات مصر ، حيث تعقد غرف عمليات في كل مديرية وإدارة تعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 .

طريقة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2022

- التوجه إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.

- تسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وقيمتها 20 جنيه عن كل مادة.

- إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وصورة شخصية لولى الأمر.

- إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها ل التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.



- يسلم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

- تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور اوراق اجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

- يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.

- يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

- يؤخذ اقرار كتابي على ولي الامر بأنه اطلع على صورة ورقة اجابة نجله مع ارفاق ٢ صورة من البطاقة الخصية لولي الأمر.

- نتيجة التظلمات تعلن بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

- فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات سوف يحصل عليها.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ، بنسبة نجاح بلغت 63.2% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، وبنسبة بلغت 64% للإعدادية المهنية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات فى الفصل الدراسى الثانى وتحقيق النجاح، متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

وأعرب عن تقديره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم ، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

ووجه باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته.

من جانبه، قال محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2%، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 53 ألفا و358 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 85 ألفا و10 طلبة.

وأضاف أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و179 طالبا نجح منهم 5669 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 64%، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 83%، مشيرا إلى أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.