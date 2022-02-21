الخميس آخر فرصة للترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة.. سجل بياناتك الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سيتم غلقه يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022.

الموانع العامة لـ الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2022

الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة

الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .

ألا يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية و التعليم .

شروط الترشح للعمل كـ رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس أو وكيل لجنة إدارة في امتحانات الثانوية العامة 2022

الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

أن يكون كل من رئيس اللجنة / وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)

الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية و تقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

خبرة فى أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات فى وظيفة إشرافيه داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة (رئيس قسم / حجرة - أو وكيل قسم / حجرة)

توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل .

ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصاً علي الصالح العام .

ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

ضوابط الترشح لمن يندب أو يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة أو لجنة إدارة في امتحانات الثانوية العامة 2022

التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.

ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة لـ اللجنة المرشح لها

ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام .

آليات فتح باب الترشح وخطواته