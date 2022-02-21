الخميس آخر فرصة للترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة.. سجل بياناتك الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سيتم غلقه يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022.
الموانع العامة لـ الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2022
- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة
- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .
- ألا يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية و التعليم .
شروط الترشح للعمل كـ رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس أو وكيل لجنة إدارة في امتحانات الثانوية العامة 2022
- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
- أن يكون كل من رئيس اللجنة / وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل)
- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية و تقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.
- خبرة فى أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات فى وظيفة إشرافيه داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة (رئيس قسم / حجرة - أو وكيل قسم / حجرة)
- توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل .
- ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصاً علي الصالح العام .
- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.
- ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.
ضوابط الترشح لمن يندب أو يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة أو لجنة إدارة في امتحانات الثانوية العامة 2022
- التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.
- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة لـ اللجنة المرشح لها
- ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام .
آليات فتح باب الترشح وخطواته
- يقوم المرشح بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم و طبع استمارة الترشح و الإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في اعمال الامتحانات العامة من خلال الضغط هنا
- يقوم المرشح بملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع ارفاق الأوراق المطلوبة (بيان حالة وظيفية " حديث" + صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي + مقترح التطوير) وتقدم جميع المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات .
- تقوم الإدارة العامة للامتحانات بتحديد موعد المقابلة الشخصية والتي تتم من خلال لجنة لمقابلة السادة المرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح فقط واخطار المرشحين بموعد تلك المقابلة.
- يحق لـ اللجنة تكليف أى من المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية للعمل بأي لجنة دون التقيد باللجنة التابع لها طبقاً لصالح العمل