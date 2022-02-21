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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم للدراسة في برامج الماجستير والدكتوراه كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتور هويدا الجبالي عميدة  كلية الدراسات العليا للطفولة  بجامعة عين شمس أنه تم فتح باب التقدم للدراسة في برامج الماجستير والدكتوراه بأقسام الكلية  وذلك اعتبارا من ٢١ فبراير ٢٠٢٢ ولمده ١٠ أيام.

وأضافت الدكتورة هويدا الجبالي ان اقسام الكلية وهي عبارة عن ثلاثة أقسام علمية الأول القسم الطبي وهو مخصص لخريجي كلية الطب وقسم الدراسات النفسية الخاص بالأطفال وهو مخصص لخريجي كلية الآداب أو كلية البنات قسم علم نفس ثم الإعلام وهو لخريجي كلية الإعلام بجامعة القاهرة أو كلية آداب عين شمس قسم إعلام أو كلية بنات .

وأكد عميدة  كلية الدراسات العليا للطفولة  بجامعة عين شمس علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفصل الدراسي الثاني من حيث الحفاظ علي التباعد الاجتماعي والزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة.

الجدير بالذكر ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، زيارة إلى متحف القوات الجوية، في إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبي و العسكري لتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني  رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق العقيد أحمد عبد الجواد مدير إدارة التربية العسكرية ، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الزيارة بمشاركة كليات الجامعة ، كلية الدراسات العليا للطفولة ، كلية الألسن ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية البنات ، كلية التربية ، كلية الدراسات والبحوث البيئية ، وتتضمن الزيارة جولة العرض الخارجى لمعرض الطائرات ، وجولة العرض الداخلى لتاريخ القوات الجوية وتطورها ، كما تتضمن أيضا ندوة بعنوان " فى حب مصر " يحاضر خلالها لواء طيار هشام الحلبي.

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