النشرة الدينية|متى كان الإسراء والمعراج وأحب الأعمال فيها..هل نعاقب على حديث النفس..أحكام العدة بعد وفاة الزوج

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

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