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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية يعقد اختبارات لاختيار الكفاءات لبعثة شهر رمضان إلى دول العالم

اختبارات المبعوثين
اختبارات المبعوثين

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الاختبارات التحريرية للوعاظ من المتقدمين لمسابقة الابتعاث لشهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443هـ/2022م ممن استوفوا الشروط المقررة، وذلك بمقر كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن اختبارات المبعوثين تعتمد على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة؛ حيث لا تقتصر على الاختبارات التحريرية فقط، وإنما يعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر والأزهر الشريف في دول العالم المختلفة.


أضاف عيّاد أن ثقة العالم الخارجي في الأزهر الشريف تفرض علينا اختيار أفضل العناصر التي تمثل مصر والأزهر؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط بهم في المجتمعات المختلفة؛ وحاجة تلك الشعوب إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيداً عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذي يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا. 


أوضح الأمين العام أن الاختبارات التي بدأت اليوم تخضع لنظام الامتحانات المتبع في الجامعة لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار أفضل النماذج المتقدمة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

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