تحضيراً لقمة بوتين وماكرون.. وزير الخارجية الروسي يطير إلى فرنسا

يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى العاصمة الفرنسية باريس للاجتماع مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة، لإجراء محادثات تحضيرية لعقد اجتماع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين.

وقبل الرئيسان مبدأ عقد قمة، بيد أن باريس فرضت شرطا مسبقا مماثلا لتلك التى فرضتها واشنطن.

وقال البيان:"إن الوزير أكد مجددا أن هذا الاجتماع لا يمكن أن يعقد إلا إذا لم تغزو روسيا أوكرانيا".

كما أكد لودريان على ضرورة عقد اجتماع لفريق الاتصال الثلاثي في أقرب وقت ممكن.

وجاء في البيان أن "الوزير (لودريان) شجع نظيره الروسي على استخدام نفوذه مع الممثلين الفعليين لجمهوري دونيتسك ولوجانسك اللتين ترفضان حاليا عقد هذا الاجتماع".

وقبل مجيئه إلى باريس، من المقرر أن يجتمع لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف يوم الخميس لإجراء محادثات استعدادا لاجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي بوتين.