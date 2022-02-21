عقوبات الشركات السياحية المخالفة لتنفيذ العمرة.. تعرف عليها

تنتظر جموع المصريين انطلاق أولى رحلات العمرة المتوقع أن تكون بدايتها أول مارس القادم ، لتلبية نداء الله عز وجل لزيارة بيته الحرام ، وأداء رحلة العمرة .

من جانبه قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، إن الجميع على استعداد تام بتسيير رحلات العمرة ، الى المملكة السعودية ، لافتًا إلى انه خلال وقت قصير سنشهد انطلاق أولى الرحلات .

توقع الغمري لـ"صدى البلد" ، أن معظم الرحلات ستكون في شهر مارس القادم تحديدا ، ويجري الان ترتيب التنسيق بين الشركات السياحية وبوابة العمرة ، للخروج بأفضل الطرق لتسيير رحلات العمرة .

ويرصد "صدى البلد" أبرز العقوبات التي تطبق حال مخالفة شركات السياحة الضوابط المنفذة للعمرة في الموسم الجاري كالاتي :

1- للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة السياحية عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حال الوقوع في مخالفة.

2- فى حالة تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية.

3- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية.

4- وفى حالة العودة لتنظيم الرحلات بالمخالفة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

5- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

6- غرامة خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه في حال عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.

7- وفى حالة العودة لتكرار مخالفة البيانات يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

8- يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.