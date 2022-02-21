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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقوبات الشركات السياحية المخالفة لتنفيذ العمرة.. تعرف عليها

العمرة
العمرة

تنتظر جموع المصريين انطلاق أولى رحلات العمرة المتوقع أن تكون بدايتها أول مارس القادم ، لتلبية نداء الله عز وجل لزيارة بيته الحرام ، وأداء رحلة العمرة .

من جانبه قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، إن الجميع على استعداد تام بتسيير رحلات العمرة ، الى المملكة السعودية ، لافتًا إلى انه خلال وقت قصير سنشهد انطلاق أولى الرحلات .

توقع الغمري لـ"صدى البلد" ، أن معظم الرحلات ستكون في شهر مارس القادم تحديدا ، ويجري الان ترتيب التنسيق بين الشركات السياحية وبوابة العمرة ، للخروج بأفضل الطرق لتسيير رحلات العمرة .

ويرصد "صدى البلد" أبرز العقوبات التي تطبق حال مخالفة شركات السياحة الضوابط المنفذة للعمرة في الموسم الجاري كالاتي :
1- للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة السياحية عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حال الوقوع في مخالفة. 
2- فى حالة تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية. 
3- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية.
4-  وفى حالة العودة لتنظيم الرحلات بالمخالفة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. 
5- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص. 
6- غرامة خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه في حال عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر. 
7- وفى حالة العودة لتكرار مخالفة البيانات يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. 
8- يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.  

العمرة رحلات العمرة مناسك العمرة الشركات السياحية بوابة العمرة

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