نصاب يوهم المواطنين بقدرته على قيد أبنائهم بالاتحادات الرياضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على قيد أنجالهم بأحد الاتحادات الرياضية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة ) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على قيد أنجالهم بأحد الاتحادات الرياضية تمهيداً لتسويقهم للاحتراف بالأندية المحلية والعربية "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة ، وعثر بحوزته على (مطبوعات دعائية منسوبة لإحدى الأكاديميات الرياضية الوهمية – استمارات قيد لاعب كرة قدم محترف - هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.