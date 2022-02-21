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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان الرسمي خلال ساعات.. جلسة في الإسماعيلي لتنصيب حمد إبراهيم مديرا فنيا

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

يعقد مسئولو نادي الإسماعيلي بقيادة المهندس يحيى الكومي جلسة مع حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم وتوقيع العقود بشكل رسمي .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من مجلس الإسماعيلي بقيادة يحيى الكومي مع حمد إبراهيم من أجل إقناعه بتدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة خلفا للأرجنتيني براون ، وأبدى حمد إبراهيم موافقته على تدريب الإسماعيلي.

ويتجه احمد إبراهيم حاليا للاجتماع مع مجلس الإسماعيلي للاتفاق على تدريب الدراويش والإعلان الرسمي خلال ساعات.

كان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قد أعلن قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان براون بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام، وإنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين.

نادي الإسماعيلي يحيي الكومي حمد ابراهيم بيراميدز الاسماعيلي براون

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