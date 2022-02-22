باحث: اعتراف روسيا بلوهانسك ودونيتسك يضع أمريكا فى موقف محرج.. فيديو

قال الدكتور باسل الحاج الباحث فى العلاقات الروسية الأوربية، إن خطوة الاعتراف بلوهانسك ودونيتسك كانت متوقعة، مؤكدا أن روسيا لم تكن راضية عن طريقة تعامل الغرب معها خلال السنوات الماضية.



وأشار "الحاج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الروس دائما ما كانوا يرفضون توسع الناتو، واليوم روسيا لم تعد هى روسيا التسعينيات، فقد تكون فى السابق غير جاهزة عسكريا.



وأوضح أن استطاعت أن تتجاوز ردة الفعل الغربية على موضوع شبه جزيرة القرم، واليوم خطوة روسيا تضع الغرب فى موقف محرج، وقد تكون أكثر من خروج أمريكا بشكل مذل من أفغانستان.



ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة و بعد موافقة مجلس الإدارة و النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق مؤكداً انه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.

