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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا السياحة والثقافة يشهدان العرض الفني لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل

حفل تعامد الشمس
حفل تعامد الشمس

شهد، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، العرض الفني الذي تم تنظيمه من قبل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة، من أمام معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، بمناسبة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والتي سيشهدها المعبد فجر غد، ويعد تاريخ هذا التعامد تاريخاً استثنائياً مميزاً ولن يتكرر فهو يوافق 22/02/2022.

حضر العرض الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسوان، وقيادات الوزارتين والمحافظة، وجانب من الحضور من المصريين والأجانب.

وقد تناول محتوي العرض الفني باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، قصة اكتشاف معبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل، وعملية إنقاذه وتفكيك أحجاره ونقلها وإعادة تركيبها في موقعه الجديد أمام بحيرة ناصر في ستينيات القرن الماضي.

كما سلط العرض أيضاً الضوء على قصة حياة الملك رمسيس الثاني، ومعركة قادش وأول معاهدة سلام تم ابرامها في العالم والمدونة على جدران معبده.

هذا بالإضافة إلى أنه تم إطلاق العديد من البالونات الطائرة المضيئة لتزيين وتجميل  إضاءة سماء أبو سمبل ليلاً في رسالة حب وسلام للعالم أجمع من أبو سمبل في هذا اليوم المميز.

وقد أعقب العرض الفني الذي تم تنظيمه بمناسبة تعامد الشمس، قيام وزارة الثقافة بحفل ختام لفعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون والذي تشارك في رعايته وزارة السياحة والآثار، قدمت خلاله عرضاً فنياً ثقافياً مميزاً تحت عنوان "موال الشمس" والذي يعرض عروض استعراضية من الفلكلور الشعبي لكل المحافظات المصرية، وشارك فيه ٣٥٠ فناناً من مصر وعدد من دول العالم وقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وشارك في هذا العرض ١٨ فرقة من ٨ دول عربية وأجنبية، إلى جانب الفرق المصرية  "أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح" للفنون الشعبية، وفرقتى "توشكى، وشلاتين" التلقائيتين، بالإضافة إلى المشاركة الأولى لفرقتي رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

جدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم 22 أكتوبر والأخرى في 22 فبراير من كل عام.
 

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وزارة السياحة والآثار السياحة وزارة السياحة محافظ أسوان قصور الثقافة

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