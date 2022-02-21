لطفي لبيب: عادل إمام صاحب فضل.. ولعبت دور "خط الوسط" بالسينما.. فيديو

قال الفنان لطفي لبيب، إن يوم تصوير رائع، مؤكدا أن الفنان عادل إمام بيشوف كويس وعايز الممثل اللي معاه يكون في أفضل صورة، وهو صاحب فضل عليّ.

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن مشهد التورتة بفيلم “السفارة في العمارة”، كان يعطي توجيهات لي حتى يخرج المشهد بالشكل الأمثل.

وتابع لطفي لبيب، أنه قبل ما أعمل فيلم “السفارة في العمارة” كان أجري ضئيل، لكن بعد هذا الفيلم زاد أجري في الأعمال الفنية بعد ذلك.

وأشار الفنان لطفي لبيب إلى أنه لعب دور خط الوسط في السينما مع حسن حسني وعزت أبو عوف، مؤكدا أن ميزة خط الوسط، هو أكثر فنان يقوم بالأداء.